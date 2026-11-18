Beyoğlu'ndaki binada yangın paniği! | Video

18 Kasım 2026 14:49

Beyoğlu Kasımpaşa'da bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.