Beyoğlu'ndaki binada yangın paniği! | Video
18 Kasım 2026 14:49
Beyoğlu Kasımpaşa'da bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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