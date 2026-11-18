Tatvan'da tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı | Video
18 Kasım 2026 11:28
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.Kaza, Tatvan-Van D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran plakalı Rasoul Abbasifard (42) yönetimindeki tır, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Polat (42) yönetimindeki Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan ve sabun yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı malzeme ise yola saçıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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