Manisa'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama | Video

18 Kasım 2026 10:53

Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, cep telefonu ve çok sayıda senet ele geçirildi.