Manisa'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama | Video
18 Kasım 2026 10:53
Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, cep telefonu ve çok sayıda senet ele geçirildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
10 Kasım tarihinde Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 1 ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.
TCK 241 kapsamında tefecilik suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Manisa'da tefecilik operasyonu: 5 tutuklama | Video 18.11.2026 | 10:53
01:44
06:45
Burdur'da çıkan yangında 180 ton balya saman yandı: Komşular seferber oldu 18.11.2026 | 10:26
00:31
Kars'ta kahvehanede penseyle diş çektiler! | Video 18.11.2026 | 10:14
01:22
02:53
00:40
Yoldan geçen araçların önünü kesen kadın otomobillere böyle saldırdı 18.11.2026 | 09:31
01:22
Yarış yapan otomobiller kaza yaptı: 6 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.11.2026 | 09:27
00:25
SMA hastası bebek için biriktirilen yardım kumbarasını böyle çaldı 18.11.2026 | 09:00
00:47
Maltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 18.11.2026 | 08:58
01:00
Samsun'da yanan otomobili belediye otobüsü şoförü söndürdü: O anlar kamerada 18.11.2026 | 08:51
02:09
Eskişehir’de zincirleme kaza! 1 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:49
00:48
Diyarbakır'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 18.11.2026 | 08:37
04:30
Reşadiye'de feci kaza! Ambulans ile minibüs çarpıştı: 20 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:36
01:51
Konya'da kerpiç evde patlamanın ardından yangın çıktı | Video 18.11.2026 | 08:28
01:07
Kayseri'de 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 18.11.2026 | 08:27
00:19
Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı 17.11.2026 | 23:27
05:08
Zafer Yaşa'dan TikTok için ‘denetim’ çağrısı: ‘Türkiye’de kapatılmalı’ 17.11.2026 | 17:03
00:30
Eyüpsultan'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı! | Video 17.11.2026 | 16:55
01:40
Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığı kamerada 17.11.2026 | 16:15