Açılışına 2 gün kalan pilavcıya kurşun yağdırdı: 'Duyduğum garip sesler nedeniyle ateş ettim'

18 Kasım 2026 12:07

Beyoğlu’nda açılışına 2 gün kalan pilavcıya silahla 8 el ateş açıldı. Saldırgan Müslüm Ü.‘yü (40) olayda kullandığı silahla yakaladı. Şüphelinin iş yerinin önceki sahibiyle husumetli olduğu öğrenildi. Müslüm Ü.'nün ifadesinde, "Yaşadığım psikolojik sıkıntıların etkisiyle duyduğum garip bir takım sesler ve görüntüler nedeniyle kendimde olmadan bahse konu dükkana silahla ateş ettim, hastaneye yatırılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Keçecipiri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilavcı dükkanının yakınına gelen 1 kişi, yanındaki silahla iş yerine ateş açtı. Saldırgan daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede iş yerine 8 merminin isabet ettiğini, camın mermilerle delindiğini tespit etti. İş yeri sahibi Semih T.'nin (38), polise kimseyle husumetinin bulunmadığını ve daha önce herhangi bir tehdit almadığını söylediği öğrenildi.

23 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Müslüm Ü. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi Fetihtepe Mahallesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına aldı. Müslüm Ü.'nün emniyete 23 geliş olduğu öğrenildi.

AÇILIŞA 2 GÜN KALA KURŞUNLANDI

Diğer yandan pilavcının kısa süre önce el değiştirdiği, iş yerini devralan Semih T.'nin 16 Kasım Pazartesi günü açılış yapmaya hazırlandığı, dükkanın açılışa 2 gün kala kurşunlandığı ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Müslüm Ü.'nün ise iş yerinin önceki sahibiyle husumetli olduğu bilgisi edinildi.

'GARİP SESLER VE GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE ATEŞ ETTİM'

İfadesi alınan Müslüm Ü., saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek, iş yerinin yeni sahibini tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirtti. Şüphelinin ayrıca, "Olay günü yaşadığım psikolojik sıkıntıların etkisiyle duyduğum garip bir takım sesler ve görüntüler nedeniyle kendimde olmadan bahse konu dükkana silahla ateş ettim. Silahı nereden ve kimden aldığımı hatırlamıyorum. Silahın başka bir olayda kullanılıp kullanmadığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlarım nedeniyle tedavi görmek amaçlı hastaneye yatırılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan Müslüm Ü., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Sİlahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin pilavcıya silahla ateş açtığı, ardından da yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.