Çankırı'da bir ev alevlere teslim oldu! | Video
19 Kasım 2026 10:45
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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