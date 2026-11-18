Osmaniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı! | Video
18 Kasım 2026 15:39
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve vatandaşların yaralı sürücünün yardımına koştuğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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