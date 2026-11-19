Karabük'te kara yolunda dolaşan başıboş eşek trafiği tehlikeye soktu | Video
19 Kasım 2026 09:05
Karabük'te kara yoluna çıkan başıboş eşek, trafiği tehlikeye soktu. Eşeğin yol ortasında ilerlediği anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı Köyü mevkisinde meydana geldi. Başıboş eşek, karayolunun ortasında yürümeye başladı. Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında bir süre ilerleyen eşek, çevreden geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
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