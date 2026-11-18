Tekirdağ'da 3. katın balkonundan düşen kadın yaralandı! O anlar kamerada | Video
18 Kasım 2026 16:03
Tekirdağ'da apartmanın 3. katındaki balkonundan düşen genç kadın yaralandı. Olay anı ise anbean kameraya yansıdı.Olay, gece saat 03.30 sıralarında Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3. katındaki balkonunda telefonla konuştuğu iddia edilen Y.K., henüz bilinmeyen bir nedenle demir korkuluğun bir kısmının kopması sonucu metrelerce yüksekten yere düştü.
Yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde konuşan bir kişi, kadının düşmeden önce balkonda yüksek sesle telefonla görüştüğünü öne sürdü. Y.K.'nin düşerken ilk anda tele çarpması, düşüş hızını etkileyerek kendisini koruduğu değerlendirildi.
Olayla ilgili polis merkezi tarafından inceleme başlatıldı.
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