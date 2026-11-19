Şiddetli fırtına nedeniyle Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu | Video
19 Kasım 2026 08:51
Üsküdar sahilinde kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseldi. Bazı vatandaşlar dalgalardan kaçarak korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise ıslanmaya aldırış etmeden o anların keyfini çıkardı.İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, gece saatlerinde de etkili oldu. Üsküdar sahilinde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, yürüyüş yollarını ve sahil bandını aştı. Kıyı şeridinde bulunan vatandaşlardan bazıları aniden yükselen sular nedeniyle ıslanmamak için hızla bölgeden uzaklaştı. Dalgalara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise deniz kenarında durarak ıslanıp eğlendi.
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