Şiddetli fırtına nedeniyle Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu | Video

19 Kasım 2026 08:51

Üsküdar sahilinde kıyıya vuran dalgalar metrelerce yükseldi. Bazı vatandaşlar dalgalardan kaçarak korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise ıslanmaya aldırış etmeden o anların keyfini çıkardı.