Diyarbakır'da seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü | Video
19 Kasım 2026 09:54
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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