Bursa'da TIR şoförü, yola devrilen ağacı son anda fark etti

19 Kasım 2026 12:51

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark edip, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkiinde, saat 03.00 sıralarında bir TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark etti. Sürücü ani bir manevra yaparak kaza yapmaktan kurtulurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. TIR'ı yol kenarına çeken sürücüsünün diğer sürücüleri uyarıp, ağacı yoldan kaldırdığı öğrenildi.