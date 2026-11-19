Bursa'da TIR şoförü, yola devrilen ağacı son anda fark etti
19 Kasım 2026 12:51
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark edip, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkiinde, saat 03.00 sıralarında bir TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark etti. Sürücü ani bir manevra yaparak kaza yapmaktan kurtulurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. TIR'ı yol kenarına çeken sürücüsünün diğer sürücüleri uyarıp, ağacı yoldan kaldırdığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
03:25
00:16
Bursa'da TIR şoförü, yola devrilen ağacı son anda fark etti 19.11.2026 | 12:51
03:49
00:11
Diyarbakır'da yolcu otobüsü duvara çarptı: 8 yaralı | Video 19.11.2026 | 12:26
00:22
Kara yolunda tehlikeli hatalı sollama kamerada 19.11.2026 | 12:14
01:18
Avcılar'da iki aile arasında çıkan kavgayı polis ayırdı: O anlar kamerada 19.11.2026 | 11:53
00:53
02:25
Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.11.2026 | 11:08
00:45
Çankırı'da bir ev alevlere teslim oldu! | Video 19.11.2026 | 10:45
00:07
01:20
00:44
02:10
Diyarbakır'da seyir halindeki lüks otomobil alev topuna döndü | Video 19.11.2026 | 09:54
00:41
Islak zeminde kayan motosiklet böyle devrildi! 19.11.2026 | 09:16
00:11
Karabük'te kara yolunda dolaşan başıboş eşek trafiği tehlikeye soktu | Video 19.11.2026 | 09:05
03:08
00:46
02:26
Şiddetli fırtına nedeniyle Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu | Video 19.11.2026 | 08:51