Bağcılar'da park halindeki araçta çıkan yangın diğer iki araca sıçradı: 2 araç küle döndü | Video

19 Kasım 2026 16:15

Bağcılar’da boş bir arazide park halinde bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yanındaki iki araca daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta ise maddi hasar oluştu.