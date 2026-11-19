Bağcılar'da park halindeki araçta çıkan yangın diğer iki araca sıçradı: 2 araç küle döndü | Video
19 Kasım 2026 16:15
Bağcılar’da boş bir arazide park halinde bulunan araçta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yanındaki iki araca daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta ise maddi hasar oluştu.Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, hemen yanında park halinde bulunan diğer iki araca daha sirayet etti. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonrası 2 araç tamamen yanarak demir yığınına dönerken, alevlerin sıçradığı diğer araçta ise kısmi maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme ve çalışma başlattı.
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