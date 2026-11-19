TIR şoförü, aracını motosikletlilerin üzerine böyle kırdı

19 Kasım 2026 15:45

Rize’de bir TIR şoförü aracını, trafikte kendisini uyaran 7 kişilik motosikletli grubun üzerine kırdı. O anlar kask kamerasına yansırken, polis tarafından durdurulan TIR şoförüne idari para cezası uygulandı.

Olay, 1 Kasım'da kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Pazar ilçesinden Rize yönüne giden motosikletli grup, şerit değiştirmek isteyen TIR şoförünü korna ve selektörle uyardı. Sürücünün şerit değiştirince motosikletliler el hareketleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine TIR şoförü, aracını motosikletlilerin üzerine kırdı. O anlar motosikletlilerin kask kamerasıyla görüntülendi.

Motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın şoförüne idari para cezası uygulandı.