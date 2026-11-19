Iğdır'da yoğun sis sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
19 Kasım 2026 14:13
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Iğdır’da sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışın ardından kent genelinde yoğun sis oluşurken, bazı kara yolu güzergahlarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.Iğdır'da sabah saatlerinde başlayan yağışın ardından etkisini artıran sis, şehir merkezini ve çevre yollarını kapladı. Özellikle kara yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi ulaşımda zor anlar yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Iğdır'da önümüzdeki 4 gün boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen kentte, cumartesi günü ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, sis ve yağış nedeniyle sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.
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