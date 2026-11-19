Iğdır'da yoğun sis sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video

19 Kasım 2026 14:13

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Iğdır’da sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışın ardından kent genelinde yoğun sis oluşurken, bazı kara yolu güzergahlarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.