Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri mest etti | Video
19 Kasım 2026 14:29
Bolu Dağı, sonbaharın eşsiz renkleriyle görsel şölen sunuyor. Otoyol yerine Bolu Dağı güzergâhını tercih eden sürücüler, doğanın sunduğu huzur verici manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.Bolu Dağı, sonbaharın tüm renklerini bir arada barındıran doğasıyla sürücülerin ilgisini çekiyor. Kahverengi, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede ortaya çıkan manzara, yoldan geçenlere görsel şölen sunuyor. Otoyolda hızlı bir şekilde ilerlemek yerine Bolu Dağı güzergâhını tercih eden sürücüler, sonbaharın güzelliklerini izleyerek sakin ve huzurlu bir yolculuk yapma imkânı buluyor.
"BU YOL HUZUR VERİYOR"
Otoyoldan Bolu Dağı güzergahına geçtiğini belirten Beyza Demirezen, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Evet, otoyoldan Bolu Dağı'na çıktım. Sonbahardan kışa dönülüyor artık. Buranın manzarası çok güzel. Yol boyunca tam bir sonbahar havası hakim. Renkler çok güzel. Kahverengi, mavi, yeşil, hepsi bir arada. Bu yol huzur veriyor. Sessiz, sakin ve çok güzel. Diğer sürücülerin rotalarını bu yola çevirmelerini öneririm" dedi.
Sonbaharın son günlerinde renk cümbüşüne sahne olan Bolu Dağı, doğayla iç içe yolculuk yapmak isteyen sürücülere güzel manzaralar sunmaya devam ediyor.
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