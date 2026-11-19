Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri mest etti | Video

19 Kasım 2026 14:29

Bolu Dağı, sonbaharın eşsiz renkleriyle görsel şölen sunuyor. Otoyol yerine Bolu Dağı güzergâhını tercih eden sürücüler, doğanın sunduğu huzur verici manzara eşliğinde yolculuk yapıyor.