İş yerindekilere 'sipariş verdiniz mi?' deyip silahla saldırdı! Saldırganın kaçtığı anlar kamerada | Video
20 Kasım 2026 10:50
İstanbul Küçükçekmece’de, iş yerine ‘sipariş verdiniz mi’? gelen maskeli motosikletli şahıs, emlakçıda duran iki kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda 2 kişi yaralanırken saldırganın kaçtığı anlar kameraya yansıdı.Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen maskeli bir kişi, caddede bulunan emlakçıya 'sipariş verdiniz mi'? diyerek içeri girdi. Şahıs daha sonra içerde bulunan iki kişiye 7 el ateş edip, kaçtı. İş yerinde bulunan Ali Y, ve Harun A., yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi kapatarak, önlem alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek delil incelemesi yaptı. Olay yerindeki çalışmaların ardından polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Öte yandan şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği ve içeri girdiği anlar yer alıyor. Görüntülerde şüphelinin olay sonrası hızlı bir şekilde kaçtığı anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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