Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı: 5 bin 501 hap ele geçirildi | Video
20 Kasım 2026 11:30
Adana’da jandarma ekipleri, moped ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracında 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli kullandığı moped ile seyir halindeyken önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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