Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı: 5 bin 501 hap ele geçirildi | Video

20 Kasım 2026 11:30

Adana’da jandarma ekipleri, moped ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin aracında 5 bin 501 sentetik ecza hap ele geçirildi.