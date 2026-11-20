Fatih'te amca çocukları arasında yaşanan bıçaklı kavga kamerada | Video
20 Kasım 2026 09:52
İstanbul Fatih’te cadde ortasında 5 kişinin alacak verecek meselesi yüzünden bir kişiye saldırdığı anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.Olay, saat 16.30 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesinde, amca çocukları arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki taraf arasındaki tartışma husumete dönüştü. İki taraf arasında bugün tekrar tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 5 kişilik gruptan 3 kişi, kuryelik yapan 1 kişiye yumruk, tokat tekme ve kaskla saldırdı. Gruptan diğer 2 kişi ise, ellerindeki bıçaklalar kuryeyi göğüs, sırt ve kalça bölgelerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kuryenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuryenin kaçtığı anda sıkıştıktan sonra bıçaklandığı anlar yer alıyor. Gruptan kimisinin kaçan kişiyi bıçakladığı, kimisinin ise tekme, tokat ve kaskla darbettiği anlar görüntülerde yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
Fatih'te amca çocukları arasında yaşanan bıçaklı kavga kamerada | Video 20.11.2026 | 09:52
03:19
00:30
21 yıldır firari cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı | Video 20.11.2026 | 09:24
00:58
00:55
Debisi yükselen derenin üzerindeki köprü böyle yıkıldı 19.11.2026 | 23:05
00:53
Tokat’ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı 19.11.2026 | 20:38
00:52
00:35
Balıkesir'de otobüs yazıhanenin duvarına çarptı! Şoför yaralandı 19.11.2026 | 16:36
02:30
01:09
Eskişehir'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı 19.11.2026 | 16:10
00:31
TIR şoförü, aracını motosikletlilerin üzerine böyle kırdı 19.11.2026 | 15:45
00:26
01:21
03:18
Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri mest etti | Video 19.11.2026 | 14:29
01:12
Iğdır'da yoğun sis sonrası görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 19.11.2026 | 14:12
00:36
00:17
03:25
00:16
Bursa'da TIR şoförü, yola devrilen ağacı son anda fark etti 19.11.2026 | 12:51