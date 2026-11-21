Elektrik direğine çarpan otomobil takla attı | Video

21 Kasım 2026 08:42

Bursa’da yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A. yönetimindeki otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Direğe çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

