Beyoğlu'ndaki kan donduran cinayette yeni gelişme! Halıya sarılı ceset şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı | Video

20 Kasım 2026 14:57

Beyoğlu’nda cesedi halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi olduğu tespit edilen Caner B. İzmir Çeşme’den Yunanistan’a tekneyle kaçmaya çalıştığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. 20’den fazla suç kaydı bulunduğu öğrenilen ve İstanbul’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.