Eyüpsultan’da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video
20 Kasım 2026 14:11
Eyüpsultan'da durağa yanaşan İETT otobüsüne, aynı yönde seyir halinde olan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Kazada 3 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsüne, aynı istikamette ilerleyen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 3 yolcu ile şoför yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsler, yolun yeniden trafiğe açılması amacıyla farklı bir noktaya çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.
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