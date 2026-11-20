Eyüpsultan’da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video

20 Kasım 2026 14:11

Eyüpsultan'da durağa yanaşan İETT otobüsüne, aynı yönde seyir halinde olan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Kazada 3 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı.