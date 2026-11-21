Demir kapı ona engel olamadı: Boz ayı içeriye böyle girdi | Video
21 Kasım 2026 08:44
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde bir evin bahçesine giren dev boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Gece saatlerinde köye gelen boz ayı, dikenli tellere aldırış etmeden demir bahçe kapısının üzerinden atlayarak eve ait bahçeye girdi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçede bir süre yiyecek arayan ayının, sensörlü ışıkların yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadığı görüldü.
Bir süre bahçede dolaşan boz ayı, daha sonra geldiği yönden uzaklaşarak gözden kayboldu.
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