Ataşehir'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı | Video

21 Kasım 2026 12:47

Ataşehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak iki kadını dolandıran şüpheliler, 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Şikayet üzerine başlatılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin altınları bozdurarak elde ettikleri parayı kripto paraya dönüştürdükleri belirlendi.

Ataşehir'de yaşayan Gülşen Ş.'yi (64) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak "Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış. Bizler sizin bu işle bir ilginiz olmadığını biliyoruz. Ancak soruşturma geçene kadar evinizdeki değerli eşyaları güvence altına almalıyız" dedi. Şüphelilerin söylediklerine inanan Gülşen Ş., kısa süre sonra evine gelen ve polis olduğunu söyleyen kişiye 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Altınları alan kişinin daha sonra telefonlara çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.

ÖNCE BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin kimliğini belirledi. Beytullah K. kısa sürede yakalandı. Şüpheli ifadesinde, "Ben 30 bin lira payımı aldım, parayı dedikleri kişiye teslim ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Beytullah K. tutuklandı.

ALTINLARI KRİPTO PARAYA ÇEVİRMİŞLER

Soruşturmayı genişleten ekipler, Beytullah K.'nın altınları teslim ettiği kişinin peşine düştü. Azerbaycan uyruklu Yashar M. takibe alındı. Yapılan incelemelerde Yashar M.'nin altınları bir kuyumcuya götürerek dolara çevirdiği, ardından parayı kripto para işlemleri üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.

DOLANDIRILDIĞINI POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Düzenlenen ikinci operasyonda Yashar M., Serkan S. ile kuyumculuk yapan T.Y. ve R.U. gözaltına alındı. İncelemelerde Yashar M.'nin yakalanmadan yaklaşık yarım saat önce kuyumcuya 186 gram altın daha getirdiği belirlendi. Araştırmada şüphelilerin Osmaniye'de yaşayan Nuran Ş.'yi (50) de aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, Nuran Ş.'yi telefonla arayarak dolandırıldığını bildirdi ve şikayetçi olmasını sağladı.

OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce tutuklanan Beytullah K. ile birlikte olayla ilgili toplam tutuklu sayısının 5 olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.