Amasya’ya cenazeye giden midibüs devrildi: 14 yaralı | Video
21 Kasım 2026 10:30
İstanbul’dan Amasya’ya cenazeye giden vatandaşları taşıyan midibüs, yağışlı havada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Belediyesine ait, Özcan Koç yönetimindeki midibüs, vatandaşları Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbeyli köyüne cenaze törenine götürdüğü sırada kaza yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs yan yatarak devrildi. Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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