GOL İZLE | Norveç 2-0 Galler (Andreas Schjelderup)
14 Kasım 2026 21:53
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Norveç, Galler ile karşı karşıya geldi. Norveç, Andreas Schjelderup'un 68. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
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