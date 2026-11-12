TIKLA İZLE | Kevin De Bruyne: Gözümüz Arda Güler'in üzerindeydi!

12 Kasım 2026 22:32

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 kaybetti. Müsabaka sonrası Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, Arda Güler ile ilgili konuştu.