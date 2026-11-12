TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz ile gole yaklaştı!

12 Kasım 2026 21:39

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz, 34. dakikada gole çok yaklaştı. İşte o anlar...