TIKLA İZLE | Senne Lammens'ten Arda Güler övgüsü!
12 Kasım 2026 22:37
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Belçika'dan Senne Lammens, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.
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