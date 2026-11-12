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TIKLA İZLE | Yunus Akgün'den mağlubiyet sözleri!

TIKLA İZLE | Yunus Akgün'den mağlubiyet sözleri!

12 Kasım 2026 22:35

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

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