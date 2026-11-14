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GOL İZLE | Norveç 2-1 Galler (David Brooks)

GOL İZLE | Norveç 2-1 Galler (David Brooks)

14 Kasım 2026 21:55

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Norveç, Galler ile karşı karşıya geldi. Galler, David Brooks'un 79. dakikada attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.

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