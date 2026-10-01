Başkan Erdoğan’dan fon sorunuyla ilgili net mesaj: Meseleyi süratle çözüyoruz | Video

01 Ekim 2026 16:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış töreninde TBMM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan’ın gündeminde, yaşanan fon soruşturması da vardı… “Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” diyen Başkan Erdoğan “Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.