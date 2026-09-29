İstanbul’da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi
29 Eylül 2026 20:34
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 85’e ulaştı.
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