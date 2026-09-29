Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı | Video

29 Eylül 2026 11:31

BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı.