Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 36 şüpheli tutuklandı | Video
29 Eylül 2026 11:31
BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin bulunduğu helikopterin düşmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
02:28
AYM, Yeni Parti hakkındaki kararını açıkladı! 1 ay süre verildi... | Video 29.09.2026 | 11:25
02:25
02:30
Bakan Gürlek: 'Temiz futbol mücadelesini sürdüreceğiz' | Video 29.09.2026 | 09:50
21:11
01:36
Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 28.09.2026 | 15:44
01:08
Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu toplantısı sona erdi | Video 28.09.2026 | 15:01
02:46
02:07
Sıfır Atık 9 yılda hayatımıza dokundu | Video 28.09.2026 | 10:56
02:56
Gaziantep'te feci kaza: Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var... 27.09.2026 | 20:08
00:50
Bolu’da apartmanın elektrik panosu alev alev yandı 27.09.2026 | 18:16
30:02
03:10
03:18
15:42
02:22
Katil Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda protesto! Salonu terk ettiler 24.09.2026 | 21:29
00:38
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 24.09.2026 | 19:04
01:57
01:03