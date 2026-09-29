AYM, Yeni Parti hakkındaki kararını açıkladı! 1 ay süre verildi... | Video
29 Eylül 2026 11:25
Son dakika: Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğü ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, partiye iddialara karşı savunmasını hazırlaması için bir aylık süre tanıdı.
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