Milli Dayanışma ve Bütünleşme Kurulu toplantısı sona erdi | Video

28 Eylül 2026 15:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ki, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'ndan ilk açıklama geldi:

"7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmıştır.

Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır."