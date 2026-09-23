Kurtlar Vadisi'nin Abidin'i A Haber'e konuştu: "O zaman büyük resmi görmüyorduk"
23 Eylül 2026 18:53
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaryosundaki "Abidin" karakterine hayat veren Abidin Yerebakan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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