Video Haber Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı
Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı

Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı

15 Eylül 2026 21:22

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ABD’li uzmanların da bulunduğu KBRN kursunun açılışında dünyaya barış ve vicdan çağrısında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı 02:19
Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı 15.09.2026 | 21:13
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı 03:09
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı 15.09.2026 | 19:25
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü 00:15
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü 15.09.2026 | 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli gence duygulandıran jest 03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli gence duygulandıran jest 15.09.2026 | 18:13
Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı 00:56
Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı 15.09.2026 | 17:52
Bilal Erdoğan Diyarbakır’da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu! ’Türkiye’nin hedef ve ideallerinde belirleyici olacaklar’ | Video 04:11
Bilal Erdoğan Diyarbakır'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu! 'Türkiye'nin hedef ve ideallerinde belirleyici olacaklar' | Video 14.09.2026 | 15:46
Başkan Erdoğan’dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor | Video 21:24
Başkan Erdoğan'dan PISA 2025 değerlendirmesi: Dünyayı takip eden bir gençlik filizleniyor | Video 14.09.2026 | 15:41
Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar | Video 03:53
Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar | Video 14.09.2026 | 15:39
Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada 01:31
Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada 13.09.2026 | 19:39
Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı | Video 02:36
Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı | Video 13.09.2026 | 14:39
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın 00:31
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın 13.09.2026 | 01:56
Bakan Göktaş ’İyilik Var’ı A Haber’de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak | Video 07:45
Bakan Göktaş 'İyilik Var'ı A Haber'de tanıttı! 81 il müdürlüğü sisteme entegre olacak | Video 12.09.2026 | 14:52
Başkan Erdoğan’dan Rize’de önemli açıklamalar 16:21
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar 11.09.2026 | 19:25
Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı | Video 00:43
Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı | Video 11.09.2026 | 15:54
Bayraktar AKINCI süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu | Video 00:55
Bayraktar AKINCI süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu | Video 11.09.2026 | 13:29
Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Mansur Yavaş’tan CHP ve Yeni Parti’ye rest mi? | Video 05:47
Muhalefet cephesinde neler yaşanıyor? Mansur Yavaş'tan CHP ve Yeni Parti'ye rest mi? | Video 11.09.2026 | 10:44
CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın SABAH’a konuştu: Kirli pazarlıkları ve rüşveti duyunca bağları kopardım | Video 11:59
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Meclis Üyesi Ayhan Aydın SABAH'a konuştu: "Kirli pazarlıkları ve rüşveti duyunca bağları kopardım" | Video 11.09.2026 | 08:40
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı 01:26
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı 11.09.2026 | 00:21
İsmail Kartal’a su şişesi fırlatıldı! O anlar kamerada! 00:05
İsmail Kartal’a su şişesi fırlatıldı! O anlar kamerada! 10.09.2026 | 23:57
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu’da! 03:20
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da! 10.09.2026 | 22:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA