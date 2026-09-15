Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı
15 Eylül 2026 21:22
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ABD’li uzmanların da bulunduğu KBRN kursunun açılışında dünyaya barış ve vicdan çağrısında bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
Rektör Aydın’dan dünyaya vicdan çağrısı 15.09.2026 | 21:13
03:09
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsüne ATV Haber ulaştı 15.09.2026 | 19:25
00:15
Siverek’te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü 15.09.2026 | 18:55
03:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli gence duygulandıran jest 15.09.2026 | 18:13
00:56
Fatih’te döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada failler yakalandı 15.09.2026 | 17:52
04:11
21:24
03:53
01:31
Alevler kamyoneti sardı, o anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada 13.09.2026 | 19:39
02:36
00:31
İstanbul’da çok sayıda gece kulübüne baskın 13.09.2026 | 01:56
07:45
16:21
Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar 11.09.2026 | 19:25
00:43
Başkan Erdoğan, çalışma arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynadı | Video 11.09.2026 | 15:54
00:55
Bayraktar AKINCI süpersonik İHA-300 füzesi ile vurdu | Video 11.09.2026 | 13:29
05:47
11:59
01:26
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut yakalandı 11.09.2026 | 00:21
00:05
İsmail Kartal’a su şişesi fırlatıldı! O anlar kamerada! 10.09.2026 | 23:57
03:20
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da! 10.09.2026 | 22:29