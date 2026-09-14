Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte türkü söyledi! Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde içleri ısıtan anlar | Video

14 Eylül 2026 15:42

Ankara'da düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sahnede öğrencilerin söylediği "Çayeli'nden Öteye" türküsüne eşlik etti. Törene, kendisine 23 Nisan'da kendi yazdığı şiir kitabını hediye eden küçük Bengü ile Başkan Erdoğan arasında geçen yürek ısıtan sohbet damga vurdu.