Başkan Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi'yi kabul etti | Video
09 Eylül 2026 15:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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