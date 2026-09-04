Video Haber Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor | Video
Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor | Video

Bakan Kurum müjdeyi verdi! İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor | Video

04 Eylül 2026 14:51

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız" dedi.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi kapsamında "Basın Buluşması Programı"na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "İstanbul'da kira fiyatlarının ve kiralarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır. Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Şartlarını da önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. İstanbul'da hem kentsel dönüşüme, deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu" dedi.

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