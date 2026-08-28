Zeytinburnu'nda İETT otobüsü site duvarına çarptı! İşte kaza anı

28 Ağustos 2026 18:35

Zeytinburnu sahilde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına şiddetli bir şekilde çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken İstanbul Valiliği, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 17 kişinin ise yaralandığını duyurdu.