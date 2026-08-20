Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası!
20 Ağustos 2026 20:19
Enstitü Sosyal, Türkiye’nin demografik geleceğini ve aile yapısını doğrudan ilgilendiren çok boyutlu meseleleri bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla "Aile ve Nüfus On Yılına Başlarken: "İmkanlar, Riskler ve Politika Önerileri" çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, aile kurmayı geciktiren nedenler tek tek masaya yatırıldı.
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