Video Haber Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası!
Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası!

Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası!

20 Ağustos 2026 20:19

Enstitü Sosyal, Türkiye’nin demografik geleceğini ve aile yapısını doğrudan ilgilendiren çok boyutlu meseleleri bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla "Aile ve Nüfus On Yılına Başlarken: "İmkanlar, Riskler ve Politika Önerileri" çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, aile kurmayı geciktiren nedenler tek tek masaya yatırıldı.

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