Kim Milyoner Olmak İster’de cevabıyla şaşırtan Osmanlı sorusu!
05 Ekim 2026 00:38
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, Osmanlı sorusunda takıldı. İşte herkesi şaşırtan o soru ve cevabı!
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