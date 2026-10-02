MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ortaya çıktı
02 Ekim 2026 00:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde dikkat çekici bir ses kaydına ulaşıldı.
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