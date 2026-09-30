Fon soruşturmasında yeni gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ifade verecek | Video

30 Eylül 2026 12:24

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevini yürüten ve halen Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı olan İbrahim Ömer Gönül’ün soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

Gönül'ün bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

SPK'DAN KGK BAŞKANLIĞINA

İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanmış, Nisan 2026'ya kadar bu görevi yürütmüştü. Gönül'ün ardından SPK Başkanlığına Mahmut Sütcü atanırken, Gönül ise Mayıs ayından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına getirildi.

TERA YATIRIM YÖNETİCİLERİ DAHİL 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.