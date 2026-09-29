Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
29 Eylül 2026 23:31
Kastamonu’da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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