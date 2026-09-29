Video Yaşam Gaziantep'te sokak savaş alanına döndü: Araçla kalabalığın arasına dalan şahıs yürekleri ağızlara getirdi! O anlar kamerada
Gaziantep'te sokak savaş alanına döndü: Araçla kalabalığın arasına dalan şahıs yürekleri ağızlara getirdi! O anlar kamerada

Gaziantep'te sokak savaş alanına döndü: Araçla kalabalığın arasına dalan şahıs yürekleri ağızlara getirdi! O anlar kamerada

29 Eylül 2026 15:33

Gaziantep'te önceki gün iki grup arasında tekme, taş ve sopalı meydan kavgasına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında hafif ticari aracıyla olay yerine gelen bir şahsın, hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarpma anları yürekleri ağza getirdi.

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Olay, önceki akşam Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine acımasızca saldırması dikkat çekti. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

ARAÇLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Tekmeli, taş ve sopalı meydan kavgasına ait dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında hafif ticari aracıyla olay yerine gelen bir şahsın, hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarpma anları yürekleri ağza getirdi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin çarpma sonrası sürücüyü araçtan indirip darp etme ve panik anları da görüntülerde yer aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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