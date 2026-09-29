Video Yaşam Yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı | Video
Yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı | Video

Yolcu otobüsünde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 gözaltı | Video

29 Eylül 2026 12:32

Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 61 parça halinde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada, yolculardan birine ait valiz ve karton kutular içerisinde 61 parça halinde toplam 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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