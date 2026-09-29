İranlı havayolu şirketine haciz şoku: İstanbul Havalimanı'nda film gibi olay! Yolcular neye uğradığını şaşırdı | Video
29 Eylül 2026 11:02
İranlı havayolu şirketi Caspian Airlines'e 3 milyon avroluk borç nedeniyle hukuki süreç başlatılmıştı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve havalanmak üzere olan şirkete ait uçağa avukat ve icra memurları tarafından el konuldu. O anda uçağın içinde bulunan yolcular ise neye uğradığını şaşırdı.
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