İranlı havayolu şirketine haciz şoku: İstanbul Havalimanı'nda film gibi olay! Yolcular neye uğradığını şaşırdı | Video

29 Eylül 2026 11:02

İranlı havayolu şirketi Caspian Airlines'e 3 milyon avroluk borç nedeniyle hukuki süreç başlatılmıştı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve havalanmak üzere olan şirkete ait uçağa avukat ve icra memurları tarafından el konuldu. O anda uçağın içinde bulunan yolcular ise neye uğradığını şaşırdı.