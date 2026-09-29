Fon soruşturmasında yeni gelişme! 5 şüpheli daha tutuklandı: Toplam tutuklu sayısı 56'ya çıktı! | Video
29 Eylül 2026 10:00
Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 56’ya yükseldi. Son olarak Pusula Otomotiv Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü ve KL Taahhüt kurucusu/eski yöneticisi Kerem Lafçı’nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise asli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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